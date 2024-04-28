Несмотря на свое бегство из России, народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает следить за музыкальными шоу и молодыми исполнителями в РФ. Это подтверждает ее реакция на финал 12-го сезона проекта «Голос» в социальных сетях.

Примадонна разместила на своей странице фото выступления 20-летнего финалиста шоу Георгия Русских и подписала его всего одним, но многозначительным «Браво!».

Певец ответил на это сообщение и поблагодарил Пугачеву за то, что она его поддержала.

Напомним, Русских, который выступал в команде Владимира Преснякова, занял второе место в проекте. По итогам зрительского голосования он уступил всего 2 процента 27-летнему Богдану Шувалову из команды Полины Гагариной.