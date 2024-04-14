15 апреля российская певица Алла Пугачева отметит свое 75-летие. Но так как артистка не планирует возвращаться в Россию, то традиционной мега-вечеринки в честь именин Примадонны в Москве ожидать не стоит.

Как сообщили приближенные к знаменитости источники журналистам издания «Московский комсомолец», Пугачева не будет отмечать свой день рождения в Москве, вовсе не из-за нежелания приезжать в Россию, а потому что у нее практически не осталось здесь друзей. В последнее время артистка предпочитает проводить время в кругу близких, а не блистать на общественных мероприятиях.

По информации источников, многие друзья Примадонны из высших сфер власти обиделись на нее, так как она решила покинуть родную страну. По всей вероятности праздник состоится за рубежом, где сейчас проживает певица. Но торжество пройдет в уединенной атмосфере, в кругу самых близких людей артистки.