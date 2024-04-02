Поведение президента Украины Владимира Зеленского указывает, что за 5 лет он сильно деградировал. Скорее всего, он регулярно употребляет психостимуляторы, которые негативно влияют на его состояние, сообщил порталу News.ru психиатр Василий Шуров.

Он призвал обратить внимание на постоянно возбужденное состояние президента Украины, а также на его спутанную речь. Также не лице Зеленского явственно заметны отеки. Он перестал следить за собой, что также указывает на наличие наркотической зависимости.

«Все, кто его анализировали, приходили к выводу, что он употребляет психостимулятор, окружение неоднократно подтверждало, что это тяжелый наркотик (кокаин), соответственно, мы видим разные состояния. Мы видим, что он может быть перевозбужден, сбиваться с мысли, а может быть, наоборот, заторможен», — отметил специалист.

Также он раскритиковал поведение Зеленского, совсем не похожее на главу государства. Он ходит в «грязной водолазке», свои видеообращения записывает «на коленке», что совсем его не красит.

Наконец, Зеленский полностью игнорирует реальную действительность, он делает бесконечные заявления о «победе», несет бред, что является одним из признаков зависимости.