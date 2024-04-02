Российские ученые из РТУ МИРЭА создали новый препарат, предназначенный для лечения онкологии. Как отмечают специалисты, новый радиофармпрепарат создан на основе природного хлорина. Новое лекарство должно помочь вывести лечение рака на новый уровень.

Целью работы российских специалистов являлось создание препарата, предназначенного для диагностики и лечения онкологических заболеваний. По словам ученых, новый подход позволит медикам воздействовать на опухолевые клетки прямым образом, что в итоге приведет к их гибели.

Отмечается, что российские химики создали совершенно новую молекулу, основанную на хлорине – органическом соединении, получаемом в результате модификации хлорофилла. В частности, они использовали спирулины – одноклеточные сине-зеленые водоросли.

Заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА, доктор химических наук, профессор Михаил Грин отметил, что созданный на основе хлорина препарат способен доставлять радионуклиды непосредственно в опухоль, поэтому он не вредит организму.