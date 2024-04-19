Пророссийское подполье Херсона получило от соратников в рядах ВС Украины натовское вооружение. Теперь оно будет использоваться для ликвидации боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию «Русский Херсон».

«Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению боевиков», – заявили представители подполья.

Они намерены оказывать всестороннюю помощь российским войскам, которые продолжают наступать. Для этой цели от «своих людей в ВСУ» они получили стрелковое оружие и гранатометы». Также подпольщиков регулярно снабжают боеприпасами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что оружие и боеприпасы «Русскому Херсону» передавали военнослужащих 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.