Рекламное веб-приложение, работающее на основе искусственного интеллекта (ИИ), американской лотереи штата Вашингтон было закрыто после жалобы одного из пользователей. Женщина по имени Меган пожаловалась на работу веб-приложения в беседе с консервативным радиоведущим из Сиэтла Джейсоном Ранцу.

Веб-приложение американской лотереи, призванное генерировать изображения с «идеальным отпуском» на основе загружаемых пользователем фотографий, было закрыто после жалобы 50-летней женщины по имени Меган на некорректную работу нейросети.

Женщина пожаловалась на работу искусственного интеллекта, поскольку загруженное ею селфи было прикреплено к обнаженному женскому телу. Пользователь не оценила работу ИИ по созданию фотографии в стиле ню. Меган хотела, чтобы ИИ-сайт сгенерировал отпуск ее мечты по запросу «поплавать с акулами». Однако нейросеть выдала фотографию с голой женщиной, сидящей на кровати в окружении плавающих вокруг нее рыб.