Рекламное веб-приложение, работающее на основе искусственного интеллекта (ИИ), американской лотереи штата Вашингтон было закрыто после жалобы одного из пользователей. Женщина по имени Меган пожаловалась на работу веб-приложения в беседе с консервативным радиоведущим из Сиэтла Джейсоном Ранцу.
Веб-приложение американской лотереи, призванное генерировать изображения с «идеальным отпуском» на основе загружаемых пользователем фотографий, было закрыто после жалобы 50-летней женщины по имени Меган на некорректную работу нейросети.
Женщина пожаловалась на работу искусственного интеллекта, поскольку загруженное ею селфи было прикреплено к обнаженному женскому телу. Пользователь не оценила работу ИИ по созданию фотографии в стиле ню. Меган хотела, чтобы ИИ-сайт сгенерировал отпуск ее мечты по запросу «поплавать с акулами». Однако нейросеть выдала фотографию с голой женщиной, сидящей на кровати в окружении плавающих вокруг нее рыб.
«И за это мы платим свои налоги! Я была совершенно шокирована, увидев открытку. Это, мягко говоря, неприемлемо. Я также думаю, что ответственный за настройку работы ИИ-приложения, должен быть уволен», – заявила разгневанная Меган в эфире радиостанции.