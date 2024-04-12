Следователи Восточного МСУТ СК РФ завели уголовное дело в связи с авиационным происшествие в Забайкалье. Напомним, 12 апреля частный вертолет Robinsos R-44 повредил элементы хвостовой части и корпус в районе 3.5 километров от населенного пункта Могоча. В результате аварии пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются следственными органами.

«Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был вынужден совершить посадку в Хабаровском крае, в районе реки Улья Охотского района. По информации пресс-службы транспортной прокуратуры, вертолет летел по маршруту р.п. Охотск – посадочная площадка месторождения «Светлое». На борту находилось 25 человек. Пострадавших нет, как и нет зафиксированных повреждений воздушного судна. Причины аварийной посадки выясняются следственными органами.