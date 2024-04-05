Толпа школьников в Петербурге напала на свою сверстницу. При этом весь процесс избиения подростки снимали на камеру. Соответствующие кадры с дракой девочек-подростков были опубликованы членом общественной палаты России и директором Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной в своем Телеграм-канале.

«Причиной конфликта стало якобы распространение каких-то секретов. Позже в голосовом одна из нападавших признаётся, что она гордится тем, что избила сверстницу. Мы обратились в МВД по этой ситуации», – написала Мизулина.

На опубликованных снимках можно увидеть, как девочка-подросток в серой кофте сначала таскает свою сверстницу в черной одежде за волосы в помещении, а затем ее жертва стоит перед ней на коленях возле забора.

Пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю Петербурга сообщает, что по факту распространения скандального видео в Сети была начата проверка. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выявляют всех причастных к происшествию лиц.