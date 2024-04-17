Генеральная прокуратура столицы займется проверкой высказывания экс-ведущей Татьяны Лазаревой (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) об атаках украинских ударных дронов на территорию России.

РИА Новости сообщает, что соответствующий запрос в прокуратуру направила депутат Госдумы Елена Ямпольская. Она указала, что Лазарева давала циничные комментарии на украинские террористические атаки.

Напомним, Татьяна Лазарева заявила о желании баллотироваться в Московскую городскую Думу. В Минюсте объяснили, что признанные иноагентами граждане имеют полное право идти в депутаты, однако они должны указывать свой статус в документах. Также имеются и другие ограничения, которые требуется неукоснительно соблюдать.