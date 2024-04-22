Ученые много лет пытаются выяснить настоящую причину смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Версии сейчас всего две – атеросклероз и нейросифилис. Однако доказать, что у Ильича было одно из этих заболеваний, не представляется возможным.

Профессор, доктор наук, который специализируется на лечении сифилиса Денис Заславский объяснил, почем невозможно диагностировать это заболевание.

Ученые для этого проводят исследования мозга Ленина, который хранится в Научном центре неврологии. Чтобы установить наличие нейросифилиса, необходимо найти ДНК возбудителя Treponema pallidum. Но как раз это сделать и невозможно. Все дело в том, что длительное воздействие формалина могло разрушить ДНК бледной трепонемы.

Еще один способ диагностики – по спинномозговой жидкости, применить тоже не получится, так как она отсутствует. А без ДНК те разрушения мозга, которые были обнаружены у Ленина, могут указывать как на сифилис, так и на инсульт.