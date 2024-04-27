Профессор Софийского государственной университета Нако Стефанов принял участие в международной конференции «Переход к многополярности и формирование нового мирового порядка», которая проходила в Москве. Также он дал интервью, в котором рассказал о стремлении Запада уничтожить Болгарию.

По словам профессора, в настоящий момент страной управляют извне, местные власти являются только марионетками. Кроме того, в последние годы наблюдается фашизация Болгарии. Так, пророссийски настроенные жители страны ничего не смогли остановить демонтаж памятника Советской Армии, который продолжился в столице.

Стефанов рассказал, что две трети населения страны не поддерживают решения правительства, однако они предпочитают высказывать недовольство в социальных сетях. При этом Болгария находится под внешним управлением. Посол США в Софии, к примеру, может требовать от лидеров политических партий выполнить то или иное поручение Запада, причем в приказном порядке.

В настоящий момент Болгария является одной из самых бедных стран Европы. Поэтому граждане уезжают в другие государства. Никаких перспектив на будущее уже не осталось, если кто-то попытается выступить против действий властей в открытую, ему придется уезжать, так как начнутся преследования.

Страна превратилась в колонию, причем в ЕС открыто заявляют, что ее нужно заселить гражданами других государств. При этом ждать, что ее кто-то защитит, не приходится. Скорее всего, будет реализован вариант Югославии, которую просто разбомбили и разрушили на множество частей.