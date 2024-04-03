Известный певец, музыкант и автор песен Алексей Лебединский, получивший широкую известность в России в 90-х годах, выступая под псевдонимом Профессор Лебединский, ныне проживает в США. На днях он сообщил своим подписчикам, что из-за отсутствия заработков за рубежом ему не хватает финансов даже на жизнь. Он поделился, что существует на донаты, присылаемые поклонниками его творчества. Об этом сообщает издание News.ru.

Автор некогда популярного хита «Я убью тебя, лодочник» вынужден выпрашивать у своих подписчиков деньги, чтобы содержать себя в Соединенных Штатах. По словам Лебединского, ему едва хватает средств, чтобы оплачивать счета.

Как сообщил артист в известной социальной сети, во время своей популярности он раздал сотни тысяч долларов нуждающимся, а теперь сам оказался в подобной ситуации. И если, по словам Лебединского, подписчики прекратят присылать ему донаты, то ему придется идти жить «к бомжам под мост».

Лебединский осудил Россию в своей песне под названием «Ватники». Он осуждающе относится к началу СВО на Украине, поэтому возвращаться на родину не планирует.