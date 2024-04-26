В случае возвращения в Россию Валерия Меладзе зрители вновь будут ходить на его концерты, уверен музыкальный продюсер Евгений Пригожин.

Он отметил, что «вечные песни» сделали Меладзе чрезвычайно популярным у российских поклонников и вряд ли эта популярность могла просто так испариться. Поэтому несмотря на отъезд певца из России, его продолжают любить и с удовольствием слушать.

«Пойдут ли на его концерты? Пойдут. Соберет ли он «Лужники» на 70 тысяч зрителей? Конечно, если по-честному, не беря во внимание политическую подоплеку. Это больше о вечном, а не о чем-то сиюминутном», — пояснил Пригожин.

Также он отметил, что хотя сам обижается на Меладзе, но всячески поддерживал его после смерти отца. Потому что в некоторых особо тяжелых случаях имеет смысл не брать во внимание политические взгляды.

По мнению Пригожина, возвращение Меладзе в Россию было бы автоматическим признанием ее позиции.