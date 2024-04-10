Многие фанаты исполнительницы хита «Хуторянка» были в недоумении из-за молчания певицы относительно теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». София Ротару проигнорировала в своих социальных сетях трагические события. Работавший у певицы концертным директором продюсер Сергей Лавров в беседе с корреспондентом «МК» объяснил причину молчания певицы.

«Она не выразила соболезнования публично, потому что она такой человек, не любит свои переживания выносить на публику», – заявил Лавров.

По словам продюсера, певица была в состоянии шока, когда узнала о террористическом акте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ротару очень сильно переживала из-за трагических событий, но ничего не написала в социальных сетях, поскольку она лично не ведет их.

Лавров подчеркнул, что не подписан на социальные сети Софии Ротару, поскольку ими заведует невестка артистки. «Знаю, что она периодически выставляет сложенные ручки, когда в Украине что-то сбивают. Но, поскольку я знаю, что это делает не София Михайловна, даже не слежу за этим», – резюмировал продюсер.