Алла Пугачева не отличалась принципиальностью, когда речь заходила о материальной выгоде. С таким жестким заявлением выступил концертный директор С. Лавров.

В беседе с NEWS.ru Лавров напомнил, что в сентябре 1986 года Пугачева выступила под Припятью. Она пела для ликвидаторов Чернобыльской аварии не из-за гражданской позиции и желания поддержать, а потому что ей заплатили за концерт, сказал он. У Пугачевой не было гражданской мотивации ехать в Зеленый Мыс под Припятью, где жили ликвидаторы аварии. Но она была очень популярна и любима, поэтому ее выступление порадовало чернобыльцев.

Лавров сказал, что Пугачева всё и всегда делала ради выгоды, не имея гражданской позиции не являясь патриотом России. Вся ее гражданская позиция сводилась к сумме, которую ей обещали заплатить за то или иное выступление. В 1996 году ей заплатили и она поддержала Ельцина. Потом заплатили и она «пошла к Прохорову», став его доверенным лицом на выборах 2012 года, напомнил Лавров.