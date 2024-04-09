На Первом канале вскоре вновь появится программа «Вечерний Ургант», сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Он рассказал порталу NEWS.ru о решении вернуть ведущего телешоу Ивана Урганта на российское ТВ.

По мнению Дворцова, за телеведущего просил его отец, Андрей Ургант. Его просьбы услышали, поэтому программа может снова вернуться в эфир.

«Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына и был услышан», — сообщил продюсер.

Дворцов напомнил, что Иван Ургант до сих пор не сформулировал свою позицию по СВО. Открыто он не высказывается против спецоперации, но и не делает заявлений в поддержку российской армии. Это, по мнению продюсера, недопустимо, так как ведущий именно в России стал известным шоуменом.