После вечеринки-шабаша, который Алла Пугачева закатит по случаю своего 75-летия, артистка поедет в гастрольный мини-тур по Европе. Такое заявление сделал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

В беседе с «Абзацем» Дворцов сообщил, что 75-летие артистка отметит так, чтобы вечерника не осталась без внимания. 15 апреля она анонсирует израильской публике прощальный альбом «P.S», которые ранее уже прослушали россияне. В альбом вошло 20 старых песен Пугачевой, исполненных артисткой на юбилейном концерте в Кремлевском дворце по случаю 70-летнего юбилея.

Продюсер также сообщил, что Пугачева закатит вечеринку. На свой «шабаш» она созовет друзей-иноагентов. А после вечеринки отправится на гастроли по Европе. Сначала выступит в Израиле, потом – на Кипре. Кому еще посчастливиться услышать Пугачеву, продюсер не уточнил.