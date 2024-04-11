Продюсер С. Дворцов рассказал о состоянии оперного певца и звезды «Голоса» Евгения Кунгурова. Его тело нашли 8 апреля вблизи дома на Зоологической в центре Москвы.

Дворцов вспомнил, что на последней репетиции перед выступлением Кунгуров не мог собраться. Он делал паузы, возникали заминки на пустом месте, приводит слова продюсера NEWS.ru. Сложно сказать, было ли это следствием усталости или переживанием личных неурядиц.

Дворцов сказал, что после репетиции намеренно зашел к Кунгурову в гримерку, чтобы узнать о здоровье. Певец признался, что чувствует себя не очень, потому что «приболел».

Ранее певец Сергей Пенкин опроверг информацию о том, что у Кунгурова были проблемы с психикой. Артист выразил негодование, что после смерти на талантливых артистов начинают выливать ушаты грязи. О них только после смерти начинают говорить, показывая на ТВ «немыслимых бездарностей», посетовал Пенкин.