Популярная российская актриса театра и кино Татьяна Васильева поделилась с ведущей YouTube-канала «Лера в Большом Городе» Валерией Гай Германикой своими впечатлениями от последнего неудачного свидания.

Народная артистка Российской Федерации рассказала, что ей порекомендовали пойти на свидание с очень «богатым и серьезным» мужчиной. Однако в действительности он оказался обычным «старым пнем».

«Я пришла, сразу на него посмотрела и поняла, что нужно уходить. Не мое! Некрасивый, старый пень! … Да еще и с пузом! … Пришел на свидание с фотографией своей бывшей жены и начал плакаться, что у него много детей», – рассказала актриса.

По ее словам, она сразу поняла, что это не ее мужчина. Поэтому Васильева приняла решение сбежать с неудачного свидания. Она сказала, что ей нужно ненадолго отлучиться и «ударила по тапкам». Артистка пожаловалась, что в последнее время ей попадаются одни «инфантильные мужчины».