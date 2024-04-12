Результатом коллаборации бренда популярных снеков Pringles и производителя популярной обуви Crocs стала лимитированная коллекция новых ботинок, пишет Hypebeast.

В линейке представлено несколько моделей, но самая оригинальная – кроксы с кармашком для тубы с чипсами. В него точно помещается туба Pringles. Если обладатель кроксов не планирует в течение дня потреблять снеки, кармашек можно отстегнуть. Стоит пара $60.

Уже с 16 апреля фанаты могут выбрать кроксы с кармашком для чипсов, а также разноцветные модели – под настроение или цвет наряда. Самая дешевая пара обойдется в $20.

Одновременно с выходом лимитированной коллекции новых кроксов Принглс выпустит в Соединенных Штатах чипсы с новыми вкусами, на которые бренд вдохновила коллаборация с Crocs. Обещано, что покупатели смогут оценить новый вкус с арбузно-лаймовыми нотками.