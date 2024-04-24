Супруги Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе пришли на премьеру новой комедии братьев Андреасян «Неприличные гости». В комедии они сыграли семейную пару.

По словам Сарика Андреасяна, комедия держится на двух вещах – таланте актеров и остроумном сценарии. Компанию Прилучному и Брутян в картине составили Лагашкин и Стулова, которые по сюжету также женаты и живут в соседней квартире. Комедия повествует о двух семейных парах. Одни – недавно выплатили ипотеку, которая удерживала их от развода. Вторые – слишком страстно предаются любви, а в один из дней делают скучным соседям неприличное предложение.

После совместного появления Прилучного и Брутян на публике фолловеры с новой силой начали обсуждать вторую беременность Зепюр. Для выхода в свет она выбрала свободный наряд, чем подогрела слухи. Ранее актриса заверяла, что о втором ребенке начнет думать после того, как вырастет первый.