Группа журналистов ГТРК «Луганск» 10 апреля попала под обстрел в ЛНР, совершенный украинскими боевиками. Российские журналисты находились неподалеку от населенного пункта Кременная.

В результате вражеской атаки погиб Евгений Половодов – офицер пресс-центра Министерства обороны РФ, сопровождавший журналистов в зоне спецоперации. Два члена съемочной группы получили ранения. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу, а корреспондент Артем Юндас – контузию. Денис Шум был госпитализирован в Луганск, а Артема Юндаса осмотрели медики и отправили домой.

Как рассказал Артем Юндас, после прицельного огня из ствольной артиллерии, противник пытался «добить» пострадавшую съемочную группу при помощи беспилотного летательного аппарата, несущего на себе боеприпас.

«Сразу же, как мы начали уезжать на машине эвакуации, “буханке”, полетел дрон», – рассказал Юндас.

Позже было опубликовано видео момента обстрела съемочной группы. На видеокадрах можно рассмотреть, как за журналистами разорвался снаряд, а затем повалил черный дым.ф