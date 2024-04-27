В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае прогремела серия взрывов, сообщает РИА Новости.

Местные жители, которые уже шли на работу, сообщают сразу о семи мощных ударах, которые сопровождались ярко-оранжевым заревом.

Также сообщается о звуках, напоминающих работу двигателей беспилотных летательных аппаратов.

По последним данным, один из ударов БПЛА пришелся на ректификационную колонну предприятия в Славянске-на-Кубани, там вспыхнул пожар, однако экстренные службы сработали слаженно и четко. Возгорание уже ликвидировано, сейчас оценивается возможный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось о 10 сбитых над Краснодарским краем беспилотных аппаратов. Они были обнаружены дежурными силами ПВО и уничтожены посредством РЭБ и зенитных ракет. Целями БПЛА были нефтеперерабатывающие заводы – Кущевский, Ильский, “Славянск-ЭКО” и прочие.