Президент Украины Владимир Зеленский признал, что совсем скоро у Киева закончатся зенитные ракеты. И тогда придется выбирать, какие города и объекты защищать, что приведет к плачевным результатам.

«Запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться – и нам не будет хватать», — заявил Зеленский.

Также он отметил, что российские ВС стали действовать более плотно и интенсивно как в зоне проведения специальной военной операции, так и во время ударов по тыловым военным и энергетическим объектам.

Кроме того, украинский лидер назвал позором Европы недостаток артиллерийских боеприпасов у Киева. По его словам. ЕС может делать больше для Украины, но почему-то не делает.