Заявления израильского посла в Варшаве Якова Ливне по поводу гибели гражданина Польши после обстрела Армией обороны Израиля автомобиля с волонтерами в Секторе Газа подверглось резкой критике со стороны польского президента Анджея Дуды.

«По моей личной оценке, сегодня господин посол является крупнейшей проблемой для государства Израиль в его отношениях с Польшей», – заявил в эфире телеканала TVP Info польский президент Анджей Дуда.

По его словам, израильские власти делают в отношении данного инцидента более осторожные заявление, нежели посол Израиля в Варшаве. Заявление израильского дипломата подверг резкой критике также и польский премьер-министр Дональд Туск.

Напомним, что посол Израиля в Варшаве Яков Ливне обвинил вице-спикера польского Сейма Кшиштофа Босака в антисемитизме из-за его слов, что «инцидент с убийством волонтеров в Секторе Газа является военным преступлением».