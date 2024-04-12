В ходе совместной пресс-конференции после встречи с президентами Латвии и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским польский лидер Анджей Дуда вежливо объяснил украинскому коллеге, что Варшава не намерена делиться с ним зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Он заявил, что в Польше нет таких систем, она только начинает развертывание ЗРК, принадлежащих Соединенным Штатам.

Дуда напомнил, что ранее российская ракета, запущенная по Украине, уже падала на польской территории, поэтому ЗРК Patriot необходимые Варшаве для самозащиты. И жертвовать собственной безопасностью ради Киева Польша не собирается.