Глава пресс-службы Воздушных сил украинской армии Илья Евлаш признал, что у ВСУ туго с ракетами для иностранных комплексов ПВО.

Евлаш прокомментировал статью военного эксперта Bild Ю. Репке. Тот ранее сообщил, что у ВСУ закончились ракеты к зарубежным комплексам ПВО, в том числе Пэтриотам и Ирисам. Евлаш подтвердил, что украинская армия испытывает острый дефицит ракет для систем противовоздушной обороны.

Евлаш напомнил, что Украина сама не может делать снаряды для западных комплексов ПВО, поэтому полностью зависима от того, поставят данные ракеты западные партнеры или нет. Он подчеркнул, что Западу хорошо известны потребности украинской армии в снарядах данного типа. На вопрос о том, сколько ракет для западных систем ПВО у Киева осталось, Евлаш отвечать не стал, ссылаясь на секретность информации.