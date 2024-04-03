Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для украинских беженцев, которые вернутся на родину, предусмотрены программы по замене или восстановлению разрушенного жилья, а также по поддержке малого бизнеса.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с эстонской коллегой Каей Каллас. Шмыгаль призвал также беженцев в европейских странах вернуться и встать на защиту Украины.

«Сейчас мы приглашаем наших граждан, которые могут быть мобилизованы, которые могут подписать контракт с силами обороны, вернуться на Украину и защитить свою страну или работать, чтобы наполнить бюджет Украины, чтобы у нас была возможность профинансировать свою оборону от российской агрессии», – заявил премьер.

Ранее издание The Times предсказало отъезд с Украины еще большего числа граждан из-за участившихся ракетных атак. Также авторы публикации отметили, что Запад постепенно готовится к сокрушительному поражению Киева.