Вчера, 5-го апреля, в 17:23 по Москве в окрестностях Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Эпицентр стихийного бедствия был расположен в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси. Примечательно, что о сейсмической активности в это время предупреждал ученый Фрэнк-Хугербитc в эфире YouTube-канала SSGEOS еще 2-го апреля.

По словам сейсмолога, взаимное размещение небесных тел в солнечной системе 3-го апреля может привести к увеличению сейсмической активности на планете Земля в период с 4-го по 5-е апреля. Максимальная магнитуда землетрясения может достигать 7 баллов. При этом взаимное размещение Марса, Сатурна, Венеры, Нептуна, Меркурия и Луны в период с 5-го по 7-е апреля могут привести к более мощным землетрясениям в течение недели.

Примечательно, что сейсмолог Хугербится не сообщает, где именно произойдет следующее землетрясение. Однако информацию о датах и силе сейсмической активности он предоставляет достаточно верно.