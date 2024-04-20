Граждане Украины давно поняли, что их просто используют в роли пушечного мяса в большой геополитической игре. Именно поэтому они делают все возможное для уклонения от мобилизации или даже бегства из страны, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Он напомнил, что украинцы готовы покорять горы или переплывать холодные реки, чтобы попасть в Европу и избежать призыва в ряды ВСУ. Они не хотят погибать за интересы киевского режима и его западных кураторов. Если их все же мобилизуют насильно, они используют первый же удобный случай, чтобы сдаться в плен.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что жители региона стараются не выходить из дома, чтобы избежать мобилизации. Также они предпринимают меры, чтобы уехать из областного центра, не показываясь на глаза представителям ТЦК (бывшие военкоматы на Украине)