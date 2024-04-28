Обеспечение комплекса мер по защите от российского ракетного комплекса «Сармат», способного нести ядерные боеголовки, является крайне сложной задачей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.

Депутаты парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген оправили официальный запрос правительству о рисках ядерной конфронтации с Российской Федерацией. В полученном ответе, подписанном премьер-министром страны Марком Рютте, главой оборонного ведомства Кайсом Оллонгреном и главой министерства иностранных дел Ханке Брюинсом Слотом, отмечалось о сложности обеспечения защиты от российских ракет.

«Эта стратегическая ракетная система может нести несколько боеголовок. Защита от стратегических ядерных ракетных систем очень сложна», – следует из официального ответа.

При этом правительство Нидерландов отметило, что делает ставку на политику сдерживания ядерного конфликта и обеспечения мира, посредством участия в блоке НАТО.