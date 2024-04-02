Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) выбрали для нового розыгрыша главу Международного олимпийского комитета Т. Баха.

Пранк с главой МОК Бахом пранкеры выложили в официальном тг-канале. Вован и Лексус пообщались с Бахом, представившись «влиятельным африканским политиком». Они выяснили, как глава МОК относится к российским Играм дружбы.

В разговоре с «африканским политиком» Бах сначала начал уговаривать его оказать влияние на лидеров африканских государств, чтобы те бойкотировали русские Игры. Затем Бах прибегнул к шантажу. Он заявил, что если африканские атлеты примут участие в русских Играх, никто не даст им гарантии дальнейшего участия в Олимпиаде.

Далее Бах признался, что при Международном олимпийском комитете работают некие «наблюдатели». Они отслеживают, что пишут в соцсетях спортсмены. Если кто-то высказывается в поддержку России, то находится повод отстранить атлета от участия в Олимпиаде, сообщил глава МОК.