В Москве выставили на продажу автомобиль BMW 5-Series в кузове E34 1989 года выпуска с пробегом в 6 тысяч километров и подтвержденной историей сервисного обслуживания с момента выпуска вплоть до 2022 года на территории Германии.

«Капсула времени» немецкого производства была в собственности гражданина Германии 1932 года рождения с момента выпуска до 2022 года, когда автомобиль был приобретен автосалоном, занимающимся реализацией раритетных автомобилей. Автомобиль находится на территории Российской Федерации и располагает всеми необходимыми для эксплуатации по дорогам общего пользования документами. На учет ГИБДД автомобиль еще не поставлен.

На одометре автомобиля отображается оригинальный пробег в 5889 километров. Автомобиль находится в оригинальном состоянии, прежний владелец не вносил никаких изменений или доработок. Комплектация автомобиля довольно богатя: есть кондиционер, кожаный салон, электростеклоподъемники, система ABS и магнитофон.

Под капотом находится атмосферный двигатель рабочим объемом в 2,5 литра, развивающий 170 лошадиных сил. Коробка передач – пятиступенчатая «механика». За автомобиль, сохранившийся практически в новом состоянии, просят 6,5 миллионов рублей.