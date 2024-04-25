Телеграм-каналы распространяют видео удара ВС РФ по эшелону ВСУ в Синельниково Днепропетровской области.

Сообщается, что для атаки использовались либо авиационные ракеты, либо оперативно-тактический комплекс «Искандер». В любом случае противовоздушная оборона Украины пропустила удар, эшелон полностью уничтожен.

На записи виден сперва момент взрыва, запечатленный скорее всего на камеру видеонаблюдения. После этого над станцией поднимается огромный столб черного дыма и начинается пожар.

Уточняется, что удар был нанесен еще 19 апреля. Помимо эшелона, повреждены также объекты логистики на одной из узловых станций.

ВС РФ продолжают атаковать логистические, промышленные, энергетические и военные объекты ВСУ. Так, 24 апреля в Одессе удар пришелся по войсковой части у Горбатого моста.