Бронегруппа ивановских десантников прорвалась на окраины Часова Яра, поддерживаемая штурмовиками Су-25. Видеозапись этого дерзкого прорыва опубликовал портал «Русская весна».

На кадрах видно, как около 10 единиц техники прорываются к городу. Боевики ВСУ ведут по ним артиллерийский огонь, стремясь остановить прорыв. Однако по противнику бьют ракетами штурмовики Су-25, которые летают на предельно малой высоте.

Самолеты тоже попали на видео. Они отстрелялись по боевикам ВСУ, после чего использовали тепловые ловушки, чтобы не попасть под удары вражеской ПВО.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ превратили Часов Яр в один сплошной укрепрайон. Они устанавливают в жилых кварталах артиллерию и ЗРК, хотя в городе все еще остается мирное население.