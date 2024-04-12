В США в открытой продаже появился нательный гаджет AI Pin, являющийся стартапом Humane. Устройство наделено функциями ИИ и представляет собой полноценного электронного ассистента. Стоимость такого гаджета варьируется от 699 до 799 долларов в зависмости от цветового решения.

AI Pin представляет собой небольшое устройство со специальным креплением на одежду пользователя. Разработчики создали весь интерфейс таким образом, чтобы устройство можно было закрепить под левую ключицу пользователя.

AI Pin оснащен микрофоном, камерой, датчиками движения и глубины. Дисплей в устройстве отсутствует. Вся зрительная информация транслируется на ладонь пользователя через встроенный проектор. Управление гаджетом происходит при помощи жестов или голосовых команд.

Устройство имеет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти. AI Pin поддерживает LTE, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Также в устройстве присутствует камера, с разрешением 13 Мп.