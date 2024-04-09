Российские силы нанесли сокрушительный удар по местам хранения ГСМ ВСУ в Харькове. Соответствующая видеозапись была опубликована в Телеграм-канале «Поддубный |Z|O|V|».

На опубликованном видео можно рассмотреть, как российский оператор БПЛА производит разведку в тыловой зоне ВСУ и засекает составы вагонов, предназначенные для перевозки ГСМ-материалов. Также дрон-разведчик обнаружил машины-заправщики, площадку для заполнения цистерн топливом и замаскированную артиллерийскую установку противника.

После получения соответствующих координат ВС РФ наносят эффективный удар по хранилищу ГСМ противника. В результате происходит мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар.

«Силами группировки прикрытия госграницы состав с топливом был поражен на станции разгрузки», – сообщает Евгений Поддубный.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими военными склада с боеприпасами ВСУ в Запорожской области.