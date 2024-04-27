Время не способно вылечить человека, оно лишь притупляет боль, рассказал в программе «Секрет на миллион» 70-летний актер Игорь Ливанов. Он довел ведущую Леру Кудрявцеву до слез рассказом о том, как потерял семью.

Жена Ливанова с дочерью погибли в автомобильной аварии. В 2015 году также умер 25-летний сын актера из-за осложнений диабета.

«Я очень часто проезжаю мимо места, где произошла авария. Мне как раз недавно подруга выслала фото креста, который там стоит. Да и сам я недавно после выступления в Ростове ехал и плакал. Я был один, об этой боли даже некому было рассказать, а она не проходит, она живет со мной все это время. Время совсем не лечит, оно может лишь притупить боль», – рассказал Ливанов.

Он также упомянул, что самым страшным эпизодом в своей жизни считает опознание жены и дочери после аварии.

Кудрявцева расплакалась, слушая драматическую историю героя программы. Она поинтересовалась, каким образом Ливанову удалось сохранить себя и пережить такие страшные события.