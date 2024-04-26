Чтобы компенсировать провалы на линии фронта, Украина может устроить провокацию с применением отравляющих веществ. Такое предположение сделал посол России в Амстердаме и постпред Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Он заявил, что Киев ни перед чем не остановится, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от своих неудач на линии соприкосновения. Поэтому от него стоит ожидать новых террористических атак и провокационных действий. Не исключено, что для этой цели ВСУ попытаются использовать химическое оружие.

При этом Запад, который делает вид, что не замечает террористических атак Киева, предпримет все возможные меры, чтобы изолировать Россию в ОЗХО, а также попытается подорвать ее авторитет, хотя она во все времена оставалась одним из наиболее ответственных участников организации.