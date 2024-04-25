Украина в состоянии сама производить зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявила посол страны в Вашингтоне Оксана Маркарова. Она отметила, что Запад вряд ли сможет поставлять столько этих комплексов, сколько нужно для полного закрытия воздушного пространства.

Напомним, ранее о необходимости новых поставок Patriot заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Киеву нужно минимум 7 этих систем ПВО, чтобы закрыть наиболее важные стратегические объекты на территории страны.

Ранее один ЗРК передала Киеву Германия, Греция и Испания, которые вроде бы обещали отправить комплексы Patriot, передумали делать это, озаботившись собственной обороноспособностью.

Именно поэтому Маркарова заявляет о готовности Киева самостоятельно изготавливать американские ЗРК. Однако как и где он будет это делать, если территория Украины полностью простреливается российскими ракетами, пока непонятно.