Политики Соединенных Штатов делают себе рекламу за счет шельмования России. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепа США о необходимости «демократизации» страны и «смены ее элит».

Антонов отметил, что авторитет Соединенных Штатов в области «свободы» и «демократизации» давно потускнел. Многие хорошо понимают, что подобные призывы – это всего лишь элемент гибридной войны, которая направлена на разделение общества.

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа», – заявил дипломат.

Он также отметил, что Россия разберется как жить без сторонней помощи.