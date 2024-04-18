Украинский отставной генерал С. Кривонос обвинил киевских чиновников в самопиаре и отсутствии ума.

Кривонос обвинил украинских чиновников в том, что они зря пиарились на заявлениях о том, что энергетика Украины пережила зиму. Генерал напомнил, что в феврале киевские чиновники радостно заявили, что энергетика страны осталась после зимы «целой и невредимой».

Но уже в апреле эти заявления были опровергнуты ударами российской авиации. Кривонос посетовал, что язык у киевских чиновников «мчится впереди ума». Хотя «ума-то у них и нет», подытожил он критику властей.

Кривонос также добавил, что проблемы с системой ПВО Украины возникли исключительно из-за разгильдяйства и потому что власти невнимательно подошли к данному вопросу. Последние несколько лет Киев игнорировал отсутствие противовоздушной обороны, что теперь выливается к катастрофические последствия.