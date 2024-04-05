В нескольких регионах Туркменистана трудовые мигранты не могут приобрести билеты на самолет, чтобы полететь на заработки в Россию. Прекращение продажи билетов на рейсы в РФ последовало посте теракта в «Крокусе», пишет Turkmen News.

В статье говорится, что прекращение продажи авиабилетов – не единственная мера, которая последовала после трагедии в «Крокусе». Министерства иностранных дел Туркменистана и РФ обсуждают возможность «заморозить» выдачу трудовых виз туркменам. «Заморозка» может продлиться 6 месяцев, пишет издание.

Вводимые ограничения касаются всех трудовых мигрантов, которые планировали поехать в Россию на заработки. Исключение будет сделано для дипломатов и крупных бизнесменов.

Также издание сообщает, что в текущий момент в спецприемниках Москвы и Подмосковья пребывают десятки туркменов. Они ждут депортации на родину.