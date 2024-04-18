Издание Newsweek сообщает, что действия Киева дают России возможность задействовать отдельные условия своей ядерной доктрины в противостоянии с ВСУ. Речь идет о попытке нанести удар по загоризонтной радиолокационной системе «Контейнер», расположенной на территории Мордовии.

ВСУ пытались атаковать радар беспилотными аппаратами, однако ПВО отработала точно и уничтожила дроны. Но на этом эпизод нельзя считать завершенным, так как удары по подобным объектам открывают перед Россией возможность пустить в ход ядерную доктрину.

Авторы публикации приводят заявления президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия, сделанные еще в 2020 году. Киев дал повод сделать это.

Сперва ВСУ несколько раз атаковали Запорожскую АЭС, полностью игнорируя риск техногенной катастрофы. Теперь они пытаются бить по объектам стратегической военной инфраструктуры, что может закончится плохо для Киева.