Показы документальных фильмов в рамках кинофестиваля «Артдокфест/Азия» были отменены по решению министерства культуры Узбекистана после демонстрации картины «Восточный фронт», рассказывающий о деятельности парамедиков Вооруженных сил Украины.

По словам президента фестиваля, режиссера-документалиста Виталия Манского (признан иностранным агентом), в Ташкенте сорвали показ сеанса документального фильма об украинских медиках-волонтерах, оказывающих помощь бойцам ВСУ.

«Запрещены все следующие показы фестивальной программы. Это было сделано по указанию Министерства культуры Узбекистана», – написал на своей страничке в социальной сети Манский.

Напомним, что фестиваль документального кино «Артдокфест/Азия» начался еще 2-га апреля в Ташкенте и должен был завершится по плану только 8-га апреля. В рамках кинофестиваля были организованы не только демонстрации различных картин, но также и встречи режиссеров со зрителями.