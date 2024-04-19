19 апреля украинский президент В. Зеленский доложил о поездке на командный пункт 41 бригады ВСУ, которая оборонят Часов Яр.

В официальном телеграм-канале украинского президента появился отчетный ролик о поездке Зеленского в штаб 41 бригады украинской армии. Съемка велась в полуподвальном бункере. Там президент Украины выслушал доклады командиров, обороняющих Часов Яр. В ходе визита обсуждалась ситуация в Часовом Яре, возведение новых линий обороны. В финале Зеленский наградил отличившихся военных.

Западные журналисты уже назвали Часов Яр «последним оплотом» Киева на Донбассе. Приезд Зеленского сочли «черной меткой», которая подтверждает скорую сдачу Часова Яра. Подобные выводы сделаны на основе сравнения ситуации с Авдеевкой. Ранее Зеленский также посетил авдеевский гарнизон, который очень скоро после отъезда президента сбежал из «фортицы».