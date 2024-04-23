23 апреля в соцсетях появились кадры пожарищ, которые начались в порту Черноморска (Ильичевска) и военном заводе под Кривым Рогом после ночной атаки российской армии.

После российских ударов 20 апреля в порту Южный под Одессой еще не справились с пожаром на горящих резервуарах с маслом. 23 апреля стало известно о новых пожарах, которые начались в порту Черноморска. Российская армия нанесла удары в районе полуночи.

Украинцы поделились кадрами последствий российской атаки в соцсетях. На опубликованных роликах видно горящие терминалы и грузовые поезда на ж/д путях. Огонь охватил сотни метров.

Ранее стало известно, что именно в Ильичевск должны были прибыть западные корабли с оружием. Еще один удар ВС РФ причинил ущерб порту Очаков под Николаевом. Теперь киевскому режиму придется составлять другие маршруты доставки военной помощи, говорится в публикации.

Кроме того, минувшей ночью был нанесен удар по пригороду Кривого Рога. По информации тг-канала «Фронтовая птичка», одиночный удар был направлен на завод, где производился ремонт и восстановление военной техники. После удара в цехах начался сильный пожар, пишет МК.