Украшавшую обложки Playboy и Maxim порномодель Шеннон Терезу Марию Шварц арестовали за попытку подкупить спецагента для освобождения бойфренда из тюрьмы.

В начале года парня Шварц арестовали на Гавайях. У него была обнаружена полуавтоматическая винтовка без «серийника» и больше двухсот патронов к ней. В конце февраля Шварц попыталась, по ее собственному заверению, освободить парня из тюрьмы при помощи некоего агента Министерства внутренней безопасности. Его, как говорила модель, ей посоветовали как человека, который может решить проблему с арестом бойфренда. Модель отправила спецагенту десятки текстовых и голосовых сообщений, не обращая внимания на то, что адресат ни разу не ответил, пишет New York Post.

В марте спецагент все-таки вышел на связь и назначил Шварц встречу. Порномодель предложила ему $5000 за то, что он попросит знакомого судью освободить ее парня. Половину звезда Playboy обещала отдать сразу. Остальное – после выхода парня из тюрьмы. При передаче взятки порномодель арестовали.