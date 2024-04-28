Телеведущая Яна Поплавская считает подлым и чудовищным поведение певицы Алсу, извинившейся за нечестную победу дочери в шоу «Голос».

Актриса заявила, что исполнительница совершила подлость в первую очередь, по отношению к своему ребенку. Девочка вполне могла бы сейчас выступать, но ее давно никто и нигде не видел. Скандал негативно повлиял на ее творчество.

Кроме того, Алсу закрыла дорогу к мечте и тем финалистам, которые проиграли в нечестной борьбе. Не исключено, что они могли бы тоже стать звездами.