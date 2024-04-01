Украинский военнослужащий Борис Мерва, взятый в плен российскими бойцами на Авдеевском направлении, рассказал историю, как он попал на передовую. Соответствующее видео с допросом украинского солдата было опубликовано пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

По его словам, во время похода в магазин за продуктами к нему на улице подошли сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования – бывший военный комиссариат) и вручили повестку. В военкомате его признали годным несмотря на два микроинсульта, травму головы и варикозное расширение вен ног, и отправили в военную часть в Винницкой области.

«Приехали два иностранца – один австриец, второй американец. Джонс и второго не помню. Они показывали, как правильно турникеты накладывать. Два дня побыли и потом уехали», – вспоминает свою подготовку перед отправкой на фронт украинский военнопленный.

После непродолжительной подготовки их подразделение отправили в Авдеевку, где он и попал в плен к российским бойцам во время штурма города.